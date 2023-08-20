Bagaimana jika Lupa Akun Maxim Driver? Ikuti Tutorial Ini

JAKARTA - Bagaimana jika lupa akun maxim driver? ikuti tutorial ini. Beberapa pengemudi terkadang suka lupa akun Maxim drivernya.

Namun, tidak usah panik, para driver hanya perlu melakukan pemulihan pada akun Anda dengan cepat. Driver harus mempersiapkan beberapa syarat agar bisa mendapatkan akun Anda.

Ada dua cara yakni secara online atau dengan menghubungi call center Maxim.

- Secara Online

1. Dengan Meminta Kata Sandi lewat SMS atau Pesan Suara

Meminta kata sandi lewat SMS atau pesan suara bisa dilakukan lewat laman Taxsee. Cara ini bisa membantu pengemudi Maxim yang lupa kata sandi tanpa harus pergi ke kantor Maxim.

Menurut penelusuran How To Tekno di situs Taxsee, cara mengatasi lupa login Maxim Driver ialah dengan meminta kata sandi yang lupa lewat SMS atau pesan suara. Begini caranya:

1. Masuk ke Situs Taxsee

Masuk ke situs Taxsee di alamat driver.taxsee.com/id-ID/login lewat peramban di perangkatmu.

2. Masukkan Nomor HP Maxim Driver

Di halaman tersebut, masukkan nomor HP yang digunakan saat pendaftaran akun Maxim Driver.