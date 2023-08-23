Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sosok di Balik Bioskop Cinema XXI, Kini Jadi Orang Terkaya di RI Berharta Triliunan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |04:16 WIB
Sosok di Balik Bioskop Cinema XXI, Kini Jadi Orang Terkaya di RI Berharta Triliunan
Sosok di balik XXI Cinema (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Benny Suherman sosok di balik bioskop Cinema XXI terbesar di Indonesia. Cinema ini mengoperasikan sebanyak 1.216 layar melalui 225 lokasi di seluruh tanah air.

Dilansir dari Real Time Billionaires Forbes, diperkirakan kekayaan bersih milik Benny sebesar USD 1,1 miliar atau setara Rp16,7 triliun. Sehingga Benny masuk ke dalam jajaran orang terkaya di Indonesia dengan menempati urutan ke-24.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pencatatan mengenai PT Nusantara Sejahtera atau Cinema XXI yang telah terdaftar pada Rabu 2 Agustus 2023, hal tersebut membuat kekayaan Benny semakin meroket.

Benny dikenal sebagai perintis bisnis distribusi film di Indonesia. Bahkan Benny turut serta mendirikan Nusantara Sejahtera Raya yang sebelumnya bernama Subentra Nusantara, bersama Lasmana dan Sudwikatmono tahun 1988. Kemudian Sudwikatmono menjual saham kepada Benny dan Lasmana setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1990-an akhir.

Dalam upaya menunggu keputusan pemerintah untuk membuka sektor hiburan pada investor asing pada tahun 2016.

GIC setuju untuk melakukan investasi di Cinema XXI. Menyuguhkan kemitraan yang strategis, GIC memiliki opsi untuk membeli saham sebesar 22,5% dirantai teater ketika go public. GIC juga memanfaatkan opsi tersebut seharga dengan IPO. Sehingga memperoleh saham sebesar USD334 juta dari kesepakatan yang telah ditentukan.

