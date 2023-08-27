Segini Harta Kekayaan Milik Napoleon Bonaparte yang Baru Bebas dari Penjara

JAKARTA - Segini harta kekayaan milik Napoleon Bonaparte yang bebas dari penjara menarik untuk dikulik.

Seperti yang sudah diketahui, Mantan Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Internasional (Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte bebas bersyarat.

Napoleon telah berhasil bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur, sejak 17 April 2023, lalu.

Status Irjen Napoleon Bonaparte saat ini beralih dari yang sebelumnya narapidana kini menjadi klien Balai Pemasyarakatan (Bapas). Selama menjalani program bebas bersyarat, Napoleon masih harus menjalankan kewajiban dan aturan dari Bapas.

Dengan bebasnya Napoleon ini membuat para netizen jadi ingin tahu berapa jumlah kekayaan yang ia miliki.

Lantas berapa harta kekayaan Napoleon Bonaparte yang bebas dari penjara? Simak ulasannya di sini.

Berdasarkan data yang didapat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tak ada satupun laporan kekayaan yang disetor atas nama Napoleon Bonaparte. Baik di tahun 2020 sebagai laporan yang paling baru ataupun tahun-tahun sebelumnya.