Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Milik Napoleon Bonaparte yang Baru Bebas dari Penjara

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |03:28 WIB
Segini Harta Kekayaan Milik Napoleon Bonaparte yang Baru Bebas dari Penjara
Harta kekayaan Napoleon Bonaparte (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan milik Napoleon Bonaparte yang bebas dari penjara menarik untuk dikulik.

Seperti yang sudah diketahui, Mantan Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Internasional (Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte bebas bersyarat.

Napoleon telah berhasil bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur, sejak 17 April 2023, lalu.

Status Irjen Napoleon Bonaparte saat ini beralih dari yang sebelumnya narapidana kini menjadi klien Balai Pemasyarakatan (Bapas). Selama menjalani program bebas bersyarat, Napoleon masih harus menjalankan kewajiban dan aturan dari Bapas.

Dengan bebasnya Napoleon ini membuat para netizen jadi ingin tahu berapa jumlah kekayaan yang ia miliki.

Lantas berapa harta kekayaan Napoleon Bonaparte yang bebas dari penjara? Simak ulasannya di sini.

Berdasarkan data yang didapat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tak ada satupun laporan kekayaan yang disetor atas nama Napoleon Bonaparte. Baik di tahun 2020 sebagai laporan yang paling baru ataupun tahun-tahun sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188793/orang_kaya-U8S0_large.jpg
Viral, Crazy Rich Asal Swedia Johan Eliasch Borong 400 Ribu Hektar Hutan Agar Tak Ditebang Sembarangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188788/harta_kekayaan_denny_caknan-Mg9D_large.jpg
Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187998/bbm_pertamina-Q7tT_large.jpg
Terungkap, Orang Super Kaya RI Masih Nikmati Subsidi Rp498,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement