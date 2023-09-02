Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta RI Segera Kuasai Tambang Vale, Begini Progres Akuisisi Sahamnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |07:48 WIB
4 Fakta RI Segera Kuasai Tambang Vale, Begini Progres Akuisisi Sahamnya
RI segera kuasai tambang Vale. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan MIND ID hingga PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Di mana dalam rapat itu membahas soal proses akuisisi saham Vale oleh MIND ID.

 BACA JUGA:

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menyampaikan, ternyata ada perjanjian lain antara pemegang saham INCO yaitu PT Vale Canada Limited dengan Sumitomo Metal Mining.

Berikut dirangkum Okezone, Sabtu (2/9/2023), fakta RI segera kuasai tambang Vale:

1. Perjanjian Akuisisi

Adapun perjanjian yang dimaksud Hendi terkait block voting agreement yang memaksa Sumitomo Metal Mining akhirnya harus menyetujui apapun keputusan yang ditentukan oleh Vale Canada Limited.

"Kami mencatat bahwa struktur kepemilikan sahamnya itu juga ada perjanjian lain berupa block voting agreement yang mengikat antara Vale dan Sumitomo sehingga Vale Canada Limited dengan mudah melakukan konsolidasi dan memaksa Sumitomo mengikuti apapun keputusan yang ditentukan oleh Vale," kata Hendi, Selasa, 29 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

2. Komposisi Pemegang Saham Vale

Saat ini komposisi pemegang saham Vale Indonesia atau INCO terdiri dari 43,79% milik Vale Canada Limited, yang juga sebagai pengendali. Lalu 15,03% milik Sumitomo Metal Mining, dan 0,54% milik Vale Japan Ltd.

Selanjutnya MIND ID sebesar 20% dan sekitar 21,18% menjadi saham publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Halaman:
1 2
