5 Aplikasi Ojek Online yang Bangkrut di Indonesia, Cek Faktanya

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |03:09 WIB
Aplikasi ojek online yang bangkrut (Foto: Okezone)
JAKARTA - Fakta aplikasi ojek online yang mengalami kebangkrutan di Indonesia. Mari kita simak fakta unik di balik akun ojol yang mengalami kebangkrutan.

Di zaman era serba digital ini, bisa kita rasakan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Bahkan moda transportasi pun bisa kita lihat semakin canggih di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia sendiri.

Semua fasilitas moda transportasi terus dikembangkan oleh beberapa perusahaan. Hal ini juga menyebabkan adanya persaingan baru di dunia transportasi bagi beberapa perusahaan. Jika dilihat persaingan ini sangat sengit, dimulai dari basis aplikasi secara online. Dengan harapan bisa digunakan oleh semua kalangan dan membantu untuk mempermudah semua kalangan masyarakat Indonesia.

Berikut ini fakta dari beberapa aplikasi ojek online yang mengalami kebangkrutan di Indonesia yang di rangkum Okezone, Sabtu (9/9/2023).

1. Uber.

Akun aplikasi ojek online ini berdiri sejak 2009, dan berpusat di San Francisco, Amerita Serikat. Untuk di Indonesia sendiri, Uber hadir di kota-kota besar seperti, Jakarta, Bandung, dan Bali. Tapi sayangnya akun aplikasi ini berhenti beroprasi mengalami kebangkrutan pada 2018, yang dikarenakan kesulitan bersaing dengan sejumlah akun aplikasi ojek online lainnya.

1 2 3
