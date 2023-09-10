Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mau Kerja di Luar Negeri? Ini Sistem dan Alurnya

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |21:01 WIB
Mau Kerja di Luar Negeri? Ini Sistem dan Alurnya
Alur untuk jad pekerja migran Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk menjadi pekerja migran.

Biasanya pekerja migran berstatus warga negara, baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur.

Ada berbagai peluang untuk masyarakat bisa bergabung dalam program yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (kemnaker).

Berikut 5 skema penempatan PMI, yang dikutip dari akun instagram @kemnaker, Minggu (10/9/2023).

1. P to P (Private to Private)

 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

2. G to P (Government to Private)

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh pemerintah dengan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

3. G to G (Government to Government)

Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh pemerintah.

Halaman:
1 2
