Bansos Beras 10 Kg Cair, Begini Cara Cek Penerima

JAKARTA - Bantuan Sosial (Bansos) beras 10 kg cair hari ini. Pencairan bansos diselenggarakan di Gudang Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Senin (11/9/2023).

Terdapat percepatan distribusi bansos beras 10 kg tahap 2 tahun 2023 bagi 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Mulai Senin depan (hari ini) Bulog akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta KPM selama tiga bulan ke depan. Ini merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil,” kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi.

Distribusi bansos beras akan dilakukan selama tiga bulan ke depan, mulai dari September, Oktober dan November sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Hal ini bertujuan untuk menekan harga beras di pasar dan mengendalikan inflasi di daerah.

Mengutip dari situs Kementrian Sosial, berikut cara cek penerima bansos beras 10 kg.

1. Penerima bantuan bisa membuka website cekbansos.kemensos.go.id

2. Masukkan nama penerima provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa