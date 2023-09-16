Segini Bobot Nilai Soal SKD CPNS 2023 dari TWK hingga TKP

JAKARTA – Bobot nilai soal SKD CPNS 2023 dari TWK hingga TKP menarik untuk diketahui.

Soal SKD CPNS 2023 ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 651 Tahun 2023 soal Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023.

Adapun Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

2. Tes Intelegensia Umum (TIU) dan

3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

Tes Wawancara Kebangsaan (TWK) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan juga bahasa negara.

Lalu, Tes Intelegensia Umum (TIU) bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pada sebuah kemampuan verbal seperti analogi, silogisme, dan analitis.