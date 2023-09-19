Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Koka Indonesia (KOKA) Mau IPO, Bidik Rp115 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |09:23 WIB
Koka Indonesia (KOKA) Mau IPO, Bidik Rp115 Miliar
Koka Indonesia bakal IPO. (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Koka Indonesia Tbk menggelar penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO).

Perseroan menawarkan sebanyak 715,33 juta saham atau 25,00% dari modal ditempatkan dan disetor.

Dalam aksi korporasi ini, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi gedung ini menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp128 - Rp161 per saham. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp91,56 miliar hingga Rp115,16 miliar.

Perseroan akan menggunakan sekitar 13,55% atau Rp15 miliar untuk belanja modal meliputi pengadaan alat berat baru masing-masing berupa wheel loader sejumlah tiga unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp3 miliar, truck crane sejumlah dua unit dengan harga sebesar Rp7,20 miliar, serta dua unit ekskavator seharga Rp4,80 miliar. Adapun, pelaksanaan transaksi ini ditargetkan akan terealisasi selambat-lambatnya pada kuartal IV tahun 2023.

“Perseroan telah menentukan vendor yang memiliki kredibilitas dan berpengalaman dalam penyediaan alat berat tersebut, yaitu PT Rimpac Daya Mitra selaku pihak ketiga yang memiliki kegiatan usaha sebagai distributor alat berat yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan,” demikian dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (19/9/2023).

