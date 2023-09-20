Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Sempat Kena Suspensi, Saham RUIS Diperdagangkan Lagi Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |08:32 WIB
Sempat Kena Suspensi, Saham RUIS Diperdagangkan Lagi Hari Ini
BEI hentikan suspensi saham RUIS. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk mencabut penghentian sementara perdagangan Saham (unsuspensi) PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) setelah sempat dihentikan sementara pada 18 September 2023.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham RUIS secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Radiant Utama Interinsco Tbk. (RUIS) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 20 September 2023," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Rabu (20/9/2023).

Sebelumnya, Bursa mengumumkan bahwa perdagangan saham RUIS dalam Pengumuman Bursa Peng-SPT-00039/BEI.WAS/09-2023 tanggal 18 September 2023, perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Radiant Utama Interinsco Tbk. (RUIS).

Berdasarkan data BEI, pada perdagangan terakhir Senin, 18 September 2023 harga saham RUIS melonjak 17,61% ke Rp374 per saham dari sebelumnya Rp318 per saham.

