MARKET UPDATE

BEI Pantau Ketat Saham SATU dan CHIP

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |08:55 WIB
BEI Pantau Ketat Saham SATU dan CHIP
BEI pantau saham SATU dan CHIP. (Foto: MPI)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Kota Satu Properti Tbk (SATU) dan PT Pelita Teknologi Global Tbk (CHIP) dalam radar pantauan.

Penyebabnya karena terjadi peningkatan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, SATU yang merupakan emiten dalam bidang pembangunan dan pengembangan, perdagangan, dan jasa ini mengalami pergerakan harga yang signifikan dalam sepekan, naik 80,00%.

Pada penutupan perdagangan Selasa, 19 September 2023, saham SATU ditutup menguat 34,33% ke level Rp90.

Sedangkan untuk saham CHIP yang merupakan emiten jasa teknologi informasi dan industri Smart Card ini juga mengalami peningkatan harga yang signifikan dalam sepekan, naik 36,64%. Untuk perdagangan kemarin, saham CHIP juga terpantau ditutup menguat 9,73% ke Rp2.480.

Topik Artikel :
UMA Saham CHIP Saham SATU RUPS BEI
