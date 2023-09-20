Cek Rekomendasi Saham Hari Ini, Ada ADRO hingga BBRI

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat terbatas pada perdagangan hari ini.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan bahwa IHSG sedang menguji kembali resisten 6.995 dan akan tetap berada dalam rebound terbatas selama penutupan hariannya masih di bawah level tersebut.

“Sementara itu, apabila IHSG menembus ke atas 7.020 maka mestinya akan mengekstensi subwave v dari wave a menuju 7.058-7.075,” kata Ivan dalam risetnya, Rabu (20/9/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.900, 6.869 dan 6.846. Sementara level resistennya di 6.995, 7.020 dan 7.058.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau take profit sebagian pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di level Rp2.990 sebagai target harga terdekat. ADRO akan mengonfirmasi pola double top apabila menembus ke bawah fraktal Rp2.790 dan diperkirakan dapat melemah ke level Rp2.710 sebagai target koreksi terdekat.

“Namun selama chart harian masih di atas garis SMA-20 maka ADRO dapat menguji Rp2.990 sebagai resisten berikutnya,” ujar Ivan.