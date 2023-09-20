Harga Emas Dunia Naik Lagi, Sempat Sentuh Level Tertinggi

JAKARTA - Harga emas menguat tipis memperpanjang kenaikan untuk sesi keempat berturut-turut pada akhir perdagangan Rabu (20/9/2023).

Di mana ini menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve dan keputusan suku bunga bank-bank sentral utama lainnya minggu ini. Demikian seperti dilansir Antara pagi ini.

BACA JUGA:

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terkerek USD0,30 atau 0,02% menjadi ditutup pada USD1.953,70 per ounce, setelah diperdagangkan menyentuh tertinggi sesi di USD1.958,90 dolar AS dan terendah di USD1.950,90.

Untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 4,20 sen atau 0,18%, menjadi ditutup pada USD23,456 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober meningkat USD10,10 atau 1,08%, menjadi menetap pada USD948,40 per ounce.

BACA JUGA:

Investor sedang menunggu keputusan suku bunga Federal Reserve pada Rabu waktu setempat. Para analis pasar memperkirakan bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunganya tetap stabil.