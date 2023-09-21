Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melemah Lagi, Sesi I Terpental dari Level 7.000

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |12:23 WIB
IHSG Melemah Lagi, Sesi I Terpental dari Level 7.000
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,31% atau 21,80 poin ke level 6.989 pada perdagangan sesi pertama hari ini Kamis (21/9/2023).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,79 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,91 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 643.129 kali. Adapun, sebanyak 311 saham harganya terkoreksi, 208 saham harganya naik dan 214 saham lainnya stagnan.

Pada sesi pertama, sektor energi memimpin pelemahan dengan koreksi sebesar 0,87%, sektor keuangan menyusul dengan pelemahan sebesar 0,73%, kemudian sektor teknologi turun 0,48%, sektor bahan baku turun 0,38%, sektor transportasi turun 0,16%, sektor kesehatan turun 0,07%, sektor industri turun 0,04%, sektor infrastruktur turun 0,02% dan sektor properti stagnan.

Sementara hanya ada dua sektor yang mengalami penguatan yaitu sektor siklikal dengan kenaikan 0,99% dan sektor non siklikal yang naik 0,34%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,31% ke level 967, indeks IDX30 turun 0,37% ke level 500, indeks MNC36 turun 0,38% ke level 369, serta indeks JII turun 0,19% ke level 573.

Halaman:
1 2
