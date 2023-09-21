BI Tahan Suku Bunga Acuan, Rupiah Menguat ke Rp15.375/USD

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ditutup menguat pada perdagangan Kamis (21/9/2023), naik 6 poin di level Rp15.375 dari penutupan sebelumnya di Rp15.381.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, Dolar AS melemah imbas The Fed memperkirakan suku bunga akan lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama dan pemotongan yang lebih sedikit pada tahun 2024 Bank sentral mempertahankan suku bunga stabil pada kisaran 5,25% - 5,50%.

“Namun Ketua Jerome Powell memperingatkan bahwa peningkatan inflasi dan ketahanan pasar tenaga kerja baru-baru ini memberi The Fed lebih banyak ruang untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Powell juga meningkatkan kemungkinan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga lagi pada tahun ini.

Pidato Powell memberikan nada yang jauh lebih hawkish daripada perkiraan pasar, dan ketua The Fed juga memperkirakan bahwa pidato AS akan lebih hawkish daripada yang diperkirakan pasar.

Suku bunga akan menjadi tren sekitar 5,1% hingga tahun 2024.