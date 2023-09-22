Pengakuan Bos AdaKami soal Investigasi Dugaan Nasabah Bunuh Diri Diteror DC

JAKARTA - AdaKami mengaku bahwa sudah melakukan investigasi terhadap dugaan nasabah yang bunuh diri. Hal itu untuk mengkonfirmasi apakah benar yang bersangkutan nasabah mereka atau bukan.

Direktur Utama AdaKami, Bernardino Moningka Vega juga telah menyampaikan bela sungkawa jika memang pemberitaan tersebut terbukti benar.

"Mengenai korban bunuh diri. Jika berita itu betul, kami turut berbela sungkawa atas kejadian ini," kata Dino dalam konferensi pers di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2023).

Namun menurut Dino, untuk memastikan apakah berita tersebut benar atau tidak, pihaknya masih akan terus melakukan investigasi.

"Kita telusuri dulu berita itu betul atau tidak. Kita sudah mendatangi OJK, sebagai perusahaan peer-to-peer tentunya ada beberapa data yang kita perlukan," ujarnya.

Berkenaan dengan data tersebut, pihaknya sudah melakukan tindak lanjut dan konfirmasi kepada akun media sosial X (dahulu Twitter) yang pertama kali mempublikasikan.

"Selama ini kita sudah reach out ke akun viral itu untuk meminta nama, KTP, nomor telepon untuk bisa dishare ke kami dan kita akan investigasi sesuai dengan petunjuk OJK dan investigasi apakah benar yang bersangkutan adalah korban bunuh diri, kedua apakah dia nasabah AdaKami," jelasnya.