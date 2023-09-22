Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengakuan Bos AdaKami soal Investigasi Dugaan Nasabah Bunuh Diri Diteror DC

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |13:53 WIB
Pengakuan Bos AdaKami soal Investigasi Dugaan Nasabah Bunuh Diri Diteror DC
Pengakuan Bos AdaKami soal dugaan nasabah bunuh diri. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - AdaKami mengaku bahwa sudah melakukan investigasi terhadap dugaan nasabah yang bunuh diri. Hal itu untuk mengkonfirmasi apakah benar yang bersangkutan nasabah mereka atau bukan.

Direktur Utama AdaKami, Bernardino Moningka Vega juga telah menyampaikan bela sungkawa jika memang pemberitaan tersebut terbukti benar.

 BACA JUGA:

"Mengenai korban bunuh diri. Jika berita itu betul, kami turut berbela sungkawa atas kejadian ini," kata Dino dalam konferensi pers di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2023).

Namun menurut Dino, untuk memastikan apakah berita tersebut benar atau tidak, pihaknya masih akan terus melakukan investigasi.

 BACA JUGA:

"Kita telusuri dulu berita itu betul atau tidak. Kita sudah mendatangi OJK, sebagai perusahaan peer-to-peer tentunya ada beberapa data yang kita perlukan," ujarnya.

Berkenaan dengan data tersebut, pihaknya sudah melakukan tindak lanjut dan konfirmasi kepada akun media sosial X (dahulu Twitter) yang pertama kali mempublikasikan.

"Selama ini kita sudah reach out ke akun viral itu untuk meminta nama, KTP, nomor telepon untuk bisa dishare ke kami dan kita akan investigasi sesuai dengan petunjuk OJK dan investigasi apakah benar yang bersangkutan adalah korban bunuh diri, kedua apakah dia nasabah AdaKami," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement