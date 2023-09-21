Profil Bernardino Moningka Vega Pendiri AdaKami, Pinjol yang Viral Usai Nasabahnya Bunuh Diri

JAKARTA - Platform pinjaman online (pinjol) PT Pembiayaan Digital Indonesia atau AdaKami tengah ramai diperbincangkan karena nasabahnya diduga bunuh diri akibat teror dari pelaku penagih utang alias debt collector (DC).

Korban berinisial K diketahui berjenis kelamin pria, sudah berkeluarga dan memiliki anak berumur tiga tahun. Korban dikabarkan mengakhiri hidupnya pada Mei 2023.

K disebut meminjam uang di AdaKami sebesar Rp9,4 juta.

Namun, jumlah pinjaman tersebut membengkak, di mana dana yang harus dikembalikan korban menjadi hampir Rp19 juta.

AdaKami dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berizin dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

AdaKami didirikan oleh Bernardino Moningka Vega pada 2018 silam. Saat ini, Bernardino juga menjabat sebagai Direktur Utama AdaKami.