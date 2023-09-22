Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Curhat Dirut AdaKami Diserang Komentar Pedas Netizen: Singgung Keluarga Saya

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |14:26 WIB
Curhat Dirut AdaKami Diserang Komentar Pedas Netizen: Singgung Keluarga Saya
Curhat Dirut AdaKami diserang netizen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Curhat Direktur Utama AdaKami Bernardino Moningka Vega mengaku diserang komentar pedas netizen karena kasus bunuh diri nasabah. Dia mengeluhkan komentar netizen banyak yang menyinggung karakter pribadi bahkan hingga menyinggung keluarganya.

"Komen-komen netizen cukup keras dan kasar dan itu juga sudah menyinggung karakter saya pribadi, keluarga saya," kata Bernardino salam konferensi pers di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2023).

Dia mengatakan bahwa sebagai warga negara Indonesia, dirinya juga berhak meminta perlindungan hukum jika kabar yang beredar ternyata tidak benar.

"AdaKami juga berhak meminta perlindungan hukum terhadap hal ini. Jadi kalau berita itu tidak benar hak kita (meminta perlindungan hukum) harus kita lakukan," tegasnya.

Terkait dengan pemberitaan yang viral, pihaknya masih terus melakukan investigasi terkait kebenaran berita tersebut. Saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari akun Twitter/X yang pertama kali mempublikasikan informasi tersebut.

"Benar atau tidaknya berita ini, sekali lagi kita menunggu kalau ada informasi tambahan dari korban," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/455/3146391/lucy_liu-c140_large.jpg
Siapa Lucy Liu? Bermula dari Frustrasi di Kedai Kopi, Jadi Bos Fintech Berharta Rp11 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/320/3088075/ojk-awasi-ketat-koinp2p-ada-potensi-gagal-bayar-TO37UEgLcI.jpg
OJK Awasi Ketat KoinP2P, Ada Potensi Gagal Bayar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086167/link-aplikasi-penghasil-uang-rp250-000-langsung-cair-hitungan-menit-rOT0xOJ7rx.jpg
Link Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Langsung Cair Hitungan Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086162/link-klaim-saldo-dana-gratis-rp300-ribu-hari-ini-AxpONqdLli.jpg
Link Klaim Saldo DANA Gratis Rp300 Ribu Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/622/3085673/klaim-saldo-dana-gratis-rp112-000-langsung-masuk-dompet-elektronik-hari-ini-6ptL2TbLBP.jpeg
Klaim Saldo DANA Gratis Rp112.000 Langsung Masuk Dompet Elektronik Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/622/3085663/ini-aplikasi-penghasil-uang-rp250-000-setiap-hari-1jcKvghRMe.jpg
Ini Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Setiap Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement