Curhat Dirut AdaKami Diserang Komentar Pedas Netizen: Singgung Keluarga Saya

JAKARTA – Curhat Direktur Utama AdaKami Bernardino Moningka Vega mengaku diserang komentar pedas netizen karena kasus bunuh diri nasabah. Dia mengeluhkan komentar netizen banyak yang menyinggung karakter pribadi bahkan hingga menyinggung keluarganya.

"Komen-komen netizen cukup keras dan kasar dan itu juga sudah menyinggung karakter saya pribadi, keluarga saya," kata Bernardino salam konferensi pers di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2023).

Dia mengatakan bahwa sebagai warga negara Indonesia, dirinya juga berhak meminta perlindungan hukum jika kabar yang beredar ternyata tidak benar.

"AdaKami juga berhak meminta perlindungan hukum terhadap hal ini. Jadi kalau berita itu tidak benar hak kita (meminta perlindungan hukum) harus kita lakukan," tegasnya.

Terkait dengan pemberitaan yang viral, pihaknya masih terus melakukan investigasi terkait kebenaran berita tersebut. Saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari akun Twitter/X yang pertama kali mempublikasikan informasi tersebut.

"Benar atau tidaknya berita ini, sekali lagi kita menunggu kalau ada informasi tambahan dari korban," tuturnya.