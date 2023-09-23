5 Fakta Pasar Tanah Abang Sepi hingga Teriakan Pedagang

JAKARTA - Pedagang di Tanah Abang mengalami penurunan omzet hingga kehilangan pelanggan. Hal itu disebabkan masyarakat yang lebih banyak berbelanja secara online.

Berikut Okezone rangkum lima fakta Pasar Tanah Abang yang sekarang sepi, Sabtu (23/9/2023):

BACA JUGA: Menkop Teten Minta Pinjol Jadi Bagian Hilirisasi UMKM

1. Rasakan Dampak Signifikan

Saiful Rahman (56) berjualan daster di Pasar Tanah Abang sudah lebih dari 15 tahun. Saiful mengaku pengunjung di Tanah Abang mengalami penurunan dan berdampak pada pendapatannya.

Sebelum masa pandemi, Saiful bisa menjual hingga 12-20 daster. Namun, pasca pandemi mendapatkan penglaris saja sulit.