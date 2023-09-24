Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK Dibuka, Catat Jadwal Tesnya

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |08:02 WIB
5 Fakta Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK Dibuka, Catat Jadwal Tesnya
Ini link pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK 2023 telah dibuka pada 20 September lalu. Pengumuman tersebut disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Edaran Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023.

Berikut dirangkum Okezone, Minggu (24/9/2023), fakta tentang seleksi CPNS dan PPPK 2023.

1. Jadwal Tes

Berdasarkan surat edaran BKN, pengumuman pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK 2023 dilakukan mulai 19 September - 3 Oktober 2023.

Dilanjut, penarikan data final pada 27 sampai 29 Oktober 2023. Penjadwalan seleksi kompetensi 30 Oktober - 2 November 2023.

Lalu, pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi kompetensi dilaksanakan pada 3 sampai 6 November 2023. Pelaksanaan seleksi kompetensi 8 November - 2 Desember 2023.

Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 13 November - 4 Desember 2023. Pengolahan nilai seleksi kompetensi 28 November - 7 Desember 2023.

Pengumuman kelulusan 4 sampai 13 Desember 2023. Pengisian DRH NI PPPK 14 Desember 2023 -12 Januari 2024. Terakhir, usul penetapan NI PPPK pada 13 Januari - 11 Februari 2024.

Halaman:
1 2 3
