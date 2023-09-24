7 Pekerjaan Muncul Setelah Masalah Lingkungan Semakin Buruk

JAKARTA – Daftar tujuh pekerjaan yang masuk dalam kategori green jobs.

Green Jobs adalah jenis pekerjaan yang mendukung program pelestarian lingkungan.

Adanya pekerjaan ini dilatarbelakangi kualitas lingkungan yang semakin menurun serta mulai berkurangnya sumber daya alam yang bisa menjadi permasalahan serius bagi perekonomian di masa depan.

Di masa mendatang persoalan ini dapat memberikan dampak buruk, melihat perubahan iklim ekstrem yang kian melanda berbagai sektor di dunia.

International Labour Organization (ILO) menjelaskan bahwa green jobs merupakan sebuah pergerakan dari perekonomian dan masyarakat akan pentingnya ikut menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga berdampak pada kesejahteraan.