HOME FINANCE SMART MONEY

7 Pekerjaan Muncul Setelah Masalah Lingkungan Semakin Buruk

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |21:02 WIB
7 Pekerjaan Muncul Setelah Masalah Lingkungan Semakin Buruk
Pekerjaan yang masuk kategori green jobs. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Daftar tujuh pekerjaan yang masuk dalam kategori green jobs.

Green Jobs adalah jenis pekerjaan yang mendukung program pelestarian lingkungan.

 BACA JUGA:

Adanya pekerjaan ini dilatarbelakangi kualitas lingkungan yang semakin menurun serta mulai berkurangnya sumber daya alam yang bisa menjadi permasalahan serius bagi perekonomian di masa depan.

Di masa mendatang persoalan ini dapat memberikan dampak buruk, melihat perubahan iklim ekstrem yang kian melanda berbagai sektor di dunia.

 BACA JUGA:

International Labour Organization (ILO) menjelaskan bahwa green jobs merupakan sebuah pergerakan dari perekonomian dan masyarakat akan pentingnya ikut menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga berdampak pada kesejahteraan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
