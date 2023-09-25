Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kuota Uji Coba Naik Whoosh Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Habis

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |08:00 WIB
Kuota Uji Coba Naik Whoosh Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Habis
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melaporkan kuota uji coba operasional KA Cepat Whoosh tak berbayar dengan penumpang untuk tahap kedua periode 14 hingga 30 September 2023 telah habis.

Berdasarkan pada lama http://ayonaik.kcic.co.id/ Senin (25/9/2023). Tertulis bahwa kuota uji coba tersebut telah habis.

"Kuota uji coba periode 14-30 Septermber 2023 telah terisi 100%. Terima kasih atas antusiasme sobat terhadap kereta cepat," tulis keterangan di laman tersebut.

Adapun sebelumnya, pendaftaran uji coba KA Cepat Whoosh tahap 2 baru saja dibuka pada Minggu (24/9/20223). Akan tetapi banyak masyarakat yang mengeluhkan pada pendaftaran kali ini website tersebut selalu mengalami gangguan. Dimana masyarakat tidak bisa memilih jadwal keberangkatannya.

Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyebut pendaftaran tahap kedua akan dibuka pada 24 September 2023 untuk keberangkatan tanggal 25-30 September dan pendaftaran uji coba operasional KA Cepat Whoosh dengan penumpang tidak berbayar ini hanya bisa dilakukan melalui situs http://ayonaik.kcic.co.id/.

Halaman:
1 2
