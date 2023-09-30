Piala Dunia U-17 Bawa Semangat Bagi Pengusaha Hotel dan Restoran

JAKARTA - Gelaran Piala Dunia U-17 menjadi semangat bagi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). PHRI yakin gelaran Piala Dunia U-17 berdampak pada meningkatnya okupansi hotel yang ada di Kota Surabaya dan wilayah provinsi setempat.

Ketua PHRI Jawa Timur Dwi Cahyono menyatakan meski kejuaraan sepak bola itu berskala kelompok usia, namun tetap berpotensi menarik kedatangan suporter negara-negara peserta.

"Kami optimistis setiap ada kegiatan apapun itu yang ada di Surabaya pasti berdampak baik pada okupansi, seperti ring satu dekat stadion diharapkan bertambah 20 persen bisa sampai 70-80%," kata Dwi, dikutip dari Antara, Sabtu (30/9/2023).

Untuk itu, PHRI Jawa Timur terus melakukan peninjauan soal kesiapan hotel, khususnya di wilayah Kota Surabaya.

Surabaya menjadi lokasi tempat digelarnya pertandingan Tim Nasional Indonesia U-17 sehingga potensi kedatangan wisatawan tak hanya dari luar negeri melainkan juga dalam negeri.

"PHRI selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan panitia, tentang apa saja yang harus disiapkan, kami minta dilibatkan dalam persiapan itu," ucapnya.

Terkait kebutuhan transportasi, Dwi menyatakan PHRI sudah memiliki rekaman yang siap mengakomodasi kebutuhan para wisatawan, baik dari hotel menuju lokasi pertandingan maupun ke tempat pariwisata.

"Untuk persiapan dari hotel transportasinya terbatas, kami sudah punya vendor penyewaan transportasi untuk penjemputan dan pengantaran," ujarnya.

Dwi menambahkan kegiatan Piala Dunia U-17 juga dijadikan sebagai jalan untuk mempromosikan produk milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).