Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Piala Dunia U-17 Bawa Semangat Bagi Pengusaha Hotel dan Restoran

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |11:06 WIB
Piala Dunia U-17 Bawa Semangat Bagi Pengusaha Hotel dan Restoran
Jelang Piala Dunia U-17 di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Gelaran Piala Dunia U-17 menjadi semangat bagi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). PHRI yakin gelaran Piala Dunia U-17 berdampak pada meningkatnya okupansi hotel yang ada di Kota Surabaya dan wilayah provinsi setempat.

Ketua PHRI Jawa Timur Dwi Cahyono menyatakan meski kejuaraan sepak bola itu berskala kelompok usia, namun tetap berpotensi menarik kedatangan suporter negara-negara peserta.

"Kami optimistis setiap ada kegiatan apapun itu yang ada di Surabaya pasti berdampak baik pada okupansi, seperti ring satu dekat stadion diharapkan bertambah 20 persen bisa sampai 70-80%," kata Dwi, dikutip dari Antara, Sabtu (30/9/2023).

Untuk itu, PHRI Jawa Timur terus melakukan peninjauan soal kesiapan hotel, khususnya di wilayah Kota Surabaya.

Surabaya menjadi lokasi tempat digelarnya pertandingan Tim Nasional Indonesia U-17 sehingga potensi kedatangan wisatawan tak hanya dari luar negeri melainkan juga dalam negeri.

"PHRI selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan panitia, tentang apa saja yang harus disiapkan, kami minta dilibatkan dalam persiapan itu," ucapnya.

Terkait kebutuhan transportasi, Dwi menyatakan PHRI sudah memiliki rekaman yang siap mengakomodasi kebutuhan para wisatawan, baik dari hotel menuju lokasi pertandingan maupun ke tempat pariwisata.

"Untuk persiapan dari hotel transportasinya terbatas, kami sudah punya vendor penyewaan transportasi untuk penjemputan dan pengantaran," ujarnya.

Dwi menambahkan kegiatan Piala Dunia U-17 juga dijadikan sebagai jalan untuk mempromosikan produk milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/470/2919691/disorot-biaya-renovasi-ganti-rumput-jis-rp6-miliar-demi-piala-dunia-u-17-2023-siuGjpWQoC.jpg
Disorot, Biaya Renovasi Ganti Rumput JIS Rp6 Miliar demi Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/320/2919609/nonton-piala-dunia-u-17-2023-di-jis-lebih-mudah-dan-nyaman-lewat-jpo-senilai-rp95-miliar-NHw8As5tNe.jpg
Nonton Piala Dunia U-17 2023 di JIS Lebih Mudah dan Nyaman Lewat JPO Senilai Rp95 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/320/2918596/5-fakta-piala-dunia-u-17-indonesia-cetak-sejarah-hingga-berdampak-pada-umkm-V3UugzlzGI.jpg
5 Fakta Piala Dunia U-17 Indonesia Cetak Sejarah hingga Berdampak pada UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/320/2918679/piala-dunia-u-17-gairahkan-ekonomi-dan-pariwisata-di-jawa-timur-uKhsRo7k3s.jpg
Piala Dunia U-17 Gairahkan Ekonomi dan Pariwisata di Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/470/2917561/pemilik-4-stadion-piala-dunia-u-17-2023-yang-dipuji-habis-habisan-mJPJKWiFhU.jpg
Pemilik 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 yang Dipuji Habis-habisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/470/2917199/ini-sosok-pemilik-4-stadion-piala-dunia-u-17-2023-indonesia-el0DJgGaAB.jpg
Ini Sosok Pemilik 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement