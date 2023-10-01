Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan BLT-Bansos yang Cair Oktober 2023

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |09:20 WIB
Deretan BLT-Bansos yang Cair Oktober 2023
BLT Cair di Oktober (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAPemerintah kembali memberikan Bantuan sosial (Bansos) pada Oktober 2023. Seperti Bansos BPNT dan PKH tahap 5 cair Oktober 2023.

Kemensos sudah mulai mendata Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk yang berhak mendapatkan bantuan BPNT dan PKH.

Pencairan termasuk dari Bansos Program Keluarga Harapan yang sudah berada di Tahap 4, Bansos BPNT atau sembako, hingga Program Indonesia Pintar dari Kemdikbud.

Besaran bansos bermacam-macam tiap tipenya. Pastikan nama muncul di cekbansos.kemensos.go.id untuk mengetahui status penerimaan bansos.

Berikut lima bansos yang dicairkan pada Oktober 2023:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156001/bsu_cair_di_kantor_pos-WlVv_large.jpg
BSU 2025 Rp600.000 Tahap 4 Cair Capai 82,69 Persen, Cek di Pospay dan Bawa KTP ke Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155651/bsu_cair-4x3e_large.jpg
Penyaluran BSU 2025 Rp600.000 Terus Dilakukan, Cek Penerima di bsu.kemnaker.go.id dan Pospay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155370/bsu_cair_di_kantor_pos-NZk7_large.jpg
Waspada! Link Palsu BSU 2025 Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/320/3155117/bsu_cair-cgfs_large.jpg
Hati-Hati! BSU 2025 Tak Dipungut Biaya Sepeser pun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154868/bsu_cair-w5ul_large.jpg
5 Fakta BSU 2025 Dikeluhkan Banyak Pekerja karena Belum Juga Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154852/bsu_cair-KIj3_large.jpg
Cek Syaratnya! Berikut Batas Waktu Ambil BSU 2025 Rp600.000 di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement