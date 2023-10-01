Deretan BLT-Bansos yang Cair Oktober 2023

JAKARTA – Pemerintah kembali memberikan Bantuan sosial (Bansos) pada Oktober 2023. Seperti Bansos BPNT dan PKH tahap 5 cair Oktober 2023.

Kemensos sudah mulai mendata Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk yang berhak mendapatkan bantuan BPNT dan PKH.

Pencairan termasuk dari Bansos Program Keluarga Harapan yang sudah berada di Tahap 4, Bansos BPNT atau sembako, hingga Program Indonesia Pintar dari Kemdikbud.

Besaran bansos bermacam-macam tiap tipenya. Pastikan nama muncul di cekbansos.kemensos.go.id untuk mengetahui status penerimaan bansos.

Berikut lima bansos yang dicairkan pada Oktober 2023: