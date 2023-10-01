Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara PHE Perkuat Implementasi ESG dan Pembangunan Berkelanjutan

Michelle Natalia , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |22:26 WIB
Cara PHE Perkuat Implementasi ESG dan Pembangunan Berkelanjutan
PHE Implementasikan ESG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina menggelar Community Involvement & Development (CID) Upstream Award 2023 pada 25-27 September 2023.

Ajang tersebut kompetisi perdana dalam pengelolaan dan implementasi program tanggung jawab sosial lingkungan atau pelibatan dan pemberdayaan komunitas (CID) di lingkungan Subholding Upstream Pertamina.

Direktur Utama PHE, Wiko Migantoro, mengungkapkan bahwa PHE selaku Subholding Upstream Pertamina melaksanakan CID wujud komitmen implementasi ESG (Environmental, Social, Governance), mendukung pembangunan berkelanjutan baik daerah maupun nasional, menjaga hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, serta mendukung persiapan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

CID Upstream Award 2023 merupakan suatu terobosan untuk meningkatkan kualitas implementasi program CID di lingkungan Subholding Upstream Pertamina.

