Harga Beras Premium Naik 9,75%, Tembus Rp12.900 per Kg di September 2023

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras premium mengalami kenaikan. BPS melaporkan selama September 2023, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 867 perusahaan penggilingan di 31 provinsi, di mana diperoleh 1.073 observasi beras di penggilingan.

"Pada September 2023, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp12.900,00 per kg, naik sebesar 9,75% dibandingkan bulan sebelumnya," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Sementara itu, beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp12.685,00 per kg atau naik sebesar 10,55% dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp11.746,00 per kg atau naik sebesar 11,59%.

"Dibandingkan dengan September 2022, rata-rata harga beras di penggilingan pada September 2023 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 25,83%< 29,64%, dan 24,09%," ucap Amalia.

BPS pun mencatat bahwa sepanjang September 2023, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp6.514,00 per kg atau naik 11,69% dan di tingkat penggilingan Rp6.682,00 per kg atau naik 11,75% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.