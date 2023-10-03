Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Sore Hari Ini Melemah ke Rp15.580/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |15:45 WIB
Rupiah Sore Hari Ini Melemah ke Rp15.580/USD
Rupiah melemah hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Selasa (3/10/2023), turun 50 poin ke level Rp15.580 dari penutupan sebelumnya di Rp15.530.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS mencapai level tertinggi baru dalam 11 bulan pada hari ini, mendorong yen semakin dekat ke zona intervensi potensial.

 BACA JUGA:

Adapun setelah data ekonomi AS yang kuat mendukung pandangan bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

“Manufaktur AS mengambil langkah lebih jauh menuju pemulihan pada bulan September karena produksi meningkat dan lapangan kerja pulih, menurut survei pada hari Senin yang juga menunjukkan harga input yang dibayarkan oleh pabrik turun drastis," tulis Ibrahim dalam risetnya, Selasa (3/10/2023).

Sejumlah data ekonomi AS yang kuat selama beberapa pekan terakhir telah memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan kenaikan suku bunganya untuk jangka waktu yang lebih lama.

 BACA JUGA:

Serta beberapa pembuat kebijakan memperingatkan risiko pengetatan lebih lanjut jika inflasi tidak terus melambat seperti yang diperkirakan.

Imbal hasil Treasury AS juga memberi dorongan pada dolar, melonjak karena rilis data yang optimis, serta kesepakatan di menit-menit terakhir yang mencegah penutupan pemerintah.

Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki mengatakan pada hari Selasa bahwa pihak berwenang mengawasi pasar mata uang dengan cermat dan siap untuk merespons, mengulangi peringatan terhadap tindakan spekulatif yang tidak mencerminkan fundamental ekonomi.

Halaman:
1 2
