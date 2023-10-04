Cuaca Panas, Penjual Minuman Es Teh Bisa Untung Besar

JAKARTA - Usaha franchise minuman meraup untung besar imbas musim panas melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Cuaca panas yang begitu luar biasa ini pun dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk membuka franchise minuman dingin.

“Dia akan mendapatkan pendapatan usaha ya, karena yang namanya franchise itu merupakan suatu jenis usaha dengan sistem waralaba atau dengan sistem franchise, jadi keuntungannya dari sisi keuangan tentu dari hasil penjualan produk minuman yang ditawarkan oleh si franchise tersebut,” kata Perencana Keuangan Mieke Rini kepada Okezone, Rabu (4/10/2023).

Mieke juga menyampaikan kalau dalam sistem usaha franchise minuman ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti hasil penjualan dari franchise minuman itu jangan sampai semuanya dimasukan ke dalam keuangan pribadi semua.

Dalam hal ini, pemilik franchise harus pintar-pintar dalam mengelola dan melakukan pemutaran uang tersebut.

“Hasil penjualan dari usaha franchise minuman harus diputar lagi kedalam usaha franchise minuman itu sendiri, misalnya untuk membeli bahan baku, melakukan pemasaran, membayar gaji karyawan, untuk misalnya membeli berbagai macam peralatan dan berbagai kebutuhan usaha dari franchise minuman tersebut,” lanjut Mieke.