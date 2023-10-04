Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Cuan saat Panas, Pedagang Minuman Ungkap Kekhawatiran di Musim Hujan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |16:37 WIB
Cuan saat Panas, Pedagang Minuman Ungkap Kekhawatiran di Musim Hujan
Penjual minuman khawatir omzet turun jika musim hujan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pedagang minuman menjadi yang paling laris saat musim panas tiba.

Dengan adanya musim panas, pedagang-pedagang minuman ini memiliki tingkat penjualan yang lebih pesat.

Salah satu pelaku usaha minuman bernama Kani (27) mengungkapkan soal kekhawatirannya jika musim hujan tiba.

“Cuaca ini pasti sangat berpengaruh ya, karena kalau pas musim panas kita bakal ramai, kalau cuacanya lagi hujan kita bakal menurun,” katanya, Rabu (4/10/2023).

Meski begitu, perubahan cuaca yang terjadi itu pun tidak menjadi masalah baginya. Karena dia berjualan seperti biasanya.

