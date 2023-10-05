Ini Alasan Nyaman Bertransaksi di MotionBank

JAKARTA - Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam industri perbankan. Layanan perbankan yang kini bisa diakses melalui smartphone semakin populer dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Kurang lebih, itulah yang dirasakan oleh Dimas, salah satu karyawan swasta yang bekerja di bilangan Jakarta Selatan.

Dimas mengakui bahwa aplikasi layanan perbankan digital yang ia gunakan semakin menjadi pilihan untuk bertransaksi dibanding harus menggunakan uang tunai.

“Dulu sih saya lebih suka bawa uang tunai ya, ngerasa lebih cepet gitu. Tapi karena sekarang hampir setiap merchant sudah ada fitur pembayaran QRIS, saya udah hampir gak pernah pakai tunai lagi, paling siapin buat jaga-jaga aja”, ungkap Dimas.

Setelah ditanya, pria yang memiliki tampilan modis yang kental dengan generasi milenial ini pun mengungkapkan bahwa MotionBank dari MNC Bank telah menemaninya selama kurang lebih 1 tahun.

Sebagai aplikasi layanan perbankan digital, MotionBank telah menjadi sahabat setia Dimas dalam menjalani kesehariannya. Fitur-fitur unggulan MotionBank membuatnya semakin nyaman dan praktis dalam mengelola keuangan, bahkan di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang serba cepat.

Dimas juga sering membayar berbagai tagihan, seperti listrik, air, dan telepon, secara langsung melalui MotionBank, semua transaksi keuangan yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Di tengah kemajuan teknologi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, MotionBank nyatanya selalu menghadirkan fitur-fitur terbaru yang memikat.

“Fitur yang paling berguna banget menurut saya tuh pengajuan kartu kredit online lewat MotionBank. Tanpa harus ngisi berkas-berkas rumit, tanpa tanda tangan basah, cukup isi data dan persetujuan, udah jadi deh kartu kredit saya, lumayan banyak promo makannya”, ungkapnya lagi.