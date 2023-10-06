RI Bakal Punya Kereta Cepat Merah Putih, Kecepatan 200 Km/Jam

JAKARTA - Indonesia bakal memproduksi kereta cepat merah putih berkecepatan 200 km/jam. PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRINS) dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia tengah melakukan riset pembuatan kereta cepat.

Humas PT INKA Agung Pedro mengatakan bahwa INKA sebagai manufactur ditunjuk sebagai leader untuk pengembangan Carbody dan bogie.

Agung mengatakan bahwa Kereta Cepat Merah Putih didesain dapat melaju dengan kecepatan lebih dari 200 km/jam.

"Kereta cepat ini didesain dengan kecepatan lebih dari 200 km/jam," katanya saat dihubungi, Jumat (6/10/2023).

Adapun kata Agung, saat ini proyek Kereta Cepat Merah Putih masih dalam proses riset dan diharapkan akan selesai dalam waktu dekat.

"Harapannya di akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah muncul ptototipe carbody alumunium dan bogie framenya," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan unggahan video pada kanal YouTube resmi LPDP RI yang dikutip, Jumat (6/10/2023), Kereta Cepat Merah Putih ini akan menghubungkan Jakarta-Surabaya melalui jalur utara dengan rute Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya.