Wall Street Menguat Ditopang Saham Sektor Teknologi

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat (6/10/2023) waktu setempat. Bursa Saham AS naik dipimpin oleh saham-saham teknologi yang ditutup naik tajam.

Hal itu karena investor menilai laporan pekerjaan yang menunjukkan perekrutan tenaga kerja di AS meningkat secara luas pada bulan September dengan melambatnya pertumbuhan upah.

Mengutip Reuters, Sabtu (7/10/2023), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 288,01 poin, atau 0,87%, menjadi 33.407,58, S&P 500 (.SPX) bertambah 50,31 poin, atau 1,18%, menjadi 4.308,5 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 211,51 poin, atau 1,6% menjadi 13.431,34.

Indeks S&P 500 dan Nasdaq mencatat persentase kenaikan harian terbesar sejak akhir Agustus, dan S&P 500 naik dalam seminggu, menghentikan penurunan empat minggu berturut-turut.

Teknologi informasi (.SPLRCT) mengalami peningkatan terbesar dibandingkan sektor S&P 500, diikuti oleh sektor jasa komunikasi (.SPLRCL).

Saham-saham awalnya melemah setelah data ketenagakerjaan, yang menunjukkan ketenagakerjaan AS meningkat terbesar dalam delapan bulan pada bulan September, namun mulai pulih pada sore hari.

“Perekonomian Anda sedang melambat, namun tidak goyah, dan Bank Sentral AS (Federal Reserve) juga harus menunggu,” kata Robert Pavlik, manajer portofolio senior di Dakota Wealth di Fairfield, Connecticut.