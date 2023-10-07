Deretan Saham Top Losers Pekan Ini

Saham paling rugi selama sepekan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Deretan saham top losers atau saham yang paling anjlok pada periode 2-6 Oktober 2023. Pada periode tersebut, IHSG mengalami koreksi sebesar 0,74%.

Sejalan dengan IHSG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami koreksi cukup signifikan sepanjang jalannya bursa sepekan terakhir.

Selama lima hari perdagangan, indeks sektoral kompak melemah yakni sektor energi 5,79%, barang baku 3,02%, industri 3,49%, keuangan 0,40%, infrastruktur 0,40%, transportasi 2,65%. Sementara yang menguat hanya sektor non siklikal 0,78%, siklikal 0,21%, kesehatan 4,42%, properti 0,07%, teknologi 0,38%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (7/10/2023), PT Singaraja Putra Tbk (SINI) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 44,78% di level Rp635 dari penutupan pekan lalu di Rp1.150.

Menyusul SINI, inilah barisan 10 saham top losers sepekan:

1. PT Singaraja Putra Tbk (SINI) turun 44,78% di Rp634 dari Rp1.150.

2. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk (SNLK) melemah 37,24% di Rp750 dari Rp1.195.

3. PT Mitra Investindo Tbk (MITI) koreksi 30,65% di Rp430 dari Rp620.