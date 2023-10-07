Advertisement
Bicara Pertumbuhan Indonesia di MNC Forum ke-72, Partai Perindo: Sandiaga Uno Paham dan Kuasai Ekonomi

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |06:19 WIB
Bicara Pertumbuhan Indonesia di MNC Forum ke-72, Partai Perindo: Sandiaga Uno Paham dan Kuasai Ekonomi
Partai Perindo nilai Sandiaga Uno paham dan kuasai ekonomi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan hasil pemikiran strategi ekonomi dalam MNC Forum ke-72, pada 5 Oktober 2023. Hal itu mendapatkan apresiasi dari Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng.

"Sandiaga Uno paham betul bagaimana mengakselerasi industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi, pariwisata serta industri kreatif agar menjadi jantung kemajuan ekonomi di masa yang akan datang. Hal ini tidak lain, guna menciptakan lapangan kerja untuk peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Yusuf kepada wartawan, Jumat (6/10/2023).

Menurutnya, industrialisasi, hilirisasi dan digitalisasi adalah tiga hal yang sudah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Sehingga, ke depan hal tersebut harus dikerjakan dengan cepat oleh kepemimpinan selanjutnya.

"Ke depan pengerjaannya harus lebih cepat, namun itu tidak akan sukses kalau tidak disertai oleh peningkatan sumber daya manusia yang signifikan. Hal lainnya adalah penerapan konsep ekonomi hijau, agar pembangunan industri harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup," jelas Bacaleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah ini.

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, berkat hilirisasi ekonomi dua provinsi berhasil tumbuh fenomenal. Adapun, dua provinsi itu di antaranya Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.

"Bukti daripada industrialisasi dan hilirisasi itu riil. Ada dua provinsi dengan pertumbuhan fenomenal," ujar Sandiaga Uno dalam acara MNC Forum ke-72, di MNC Conference Hall, Jakarta.

