HOME FINANCE MARKET UPDATE

182 Saham Menguat, IHSG Naik ke Level 6.912

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |09:18 WIB
182 Saham Menguat, IHSG Naik ke Level 6.912
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 0,35% pada level 6.912. Hingga pukul 09:01 WIB, indeks komposit sempat melanjutkan penguatan dengan 0,53% ke 6.925,12.

Pada pembukaan perdagangan Senin (9/10/2023), sesi pagi ini diwarnai penguatan 182 saham, 120 melemah dan 237 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp269 juta dari net-volume 616 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,6% di 952,212, indeks JII naik 0,66% di 557,464, indeks IDX30 menguat 0,68% di 491,968, dan indeks MNC36 menguat 0,68% di 363,676.

Sektor yang berada di zona hijau yakni energi 1,48%, barang baku 0,46%, industri 0,67%, siklikal 0,07%, keuangan 0,11%, teknologi Stagnan, infrastruktur 2,79%. Sementara sektor yang melemah ada non siklikal 0,64%, kesehatan 0,8%, properti 0,14%, transportasi 0,05%.

