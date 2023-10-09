Advertisement
HOT ISSUE

Stok Bansos Ditambah, Partai Perindo Apresiasi Jokowi Tekan Laju Kenaikan Harga Beras

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |15:38 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperbanyak pasokan beras ke pasar domestik guna menekan kenaikan harga.

"Presiden Jokowi cepat tanggap dengan memperbanyak pasokan beras ke pasar untuk meredam lajunya kenaikan harga beras. Partai Perindo mengapresiasi langkah yang diambil Presiden," kata Yerry kepada wartawan, Senin (9/10/2023).

Yerry yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara ini meminta kebijakan Presiden untuk ditindak lanjuti Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Hal itu, agar pasokan beras terdistribusi merata di seluruh provinsi.

"Prioritaskan provinsi yang paling kering daerahnya dan tidak memiliki lahan sawah seperti Papua dan NTT," jelas Yerry.

Selain itu, Yerry meminta agar Presiden Jokowi dapat menambah dan memperpanjang bantuan sosial beras kepada masyarakat.

