HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.922

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |16:21 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.922
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini menguat meski candle bergerak ke bawah pada 30,73 poin atau 0,45% ke level 6.922,18.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Selasa (10/10/2023), terdapat 291 saham menguat, 234 saham melemah dan 222 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,8 triliun dari 19,7 miliar saham yang diperdagangkan.

 BACA JUGA:

Indeks LQ45 menguat 0,19% ke 946,364, indeks JII melemah 0,32% ke 554,663, indeks IDX30 menguat 0,2% ke 489,057 dan indeks MNC36 menguat 0,53% ke 362,712.

Indeks sektoral yang menguat diantaranya energi 0,9%, barang baku 0,19%, industri 0,28%, siklikal 0,57%, keuangan 0,39%, infrastruktur 3,21%. Sedangkan yang melemah ada sektor non siklikal 0,08%, kesehatan 0,74%, properti 0,01%, teknologi 0,17%, transportasi 0,37%.

 BACA JUGA:

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) naik 35,00% di Rp135, PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) naik 35,00% di Rp135 dan PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) menguat 34,12% di Rp114.

Halaman:
1 2
