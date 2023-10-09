IHSG Ditutup Menguat ke 6.891, Transaksi Tembus Rp11 Triliun

JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis 0,04% ke level 6.891,45 pada perdagangan hari ini Senin (9/10/2023).

Sebanyak 233 saham menguat, 296 saham turun,dan 227 saham stagnan. Nilai transaksi hari ini mencapai Rp11,07 triliun, dengan volume 18,07 miliarembar saham.

Seluruh sektor di zona hijau yang dipimpin oleh energi 2,94%, infrastruktur 2,83%, barang baku 1,28%, undustri 0,53%, dan transportasi 0,4%. Sedangkan yang melemah adalah kesehatan 2,07% dan konsumer siklikal 1,11%.

Tiga lenghuni top gainers adalah PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menguat 25,00% di Rp975, PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) tumbuh 24,54% di Rp264, dan PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) naik 13,51% di Rp210.