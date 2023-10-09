Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Harga Saham Pulau Subur (PTPS) Naik 1% di Perdagangan Perdana

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |09:45 WIB
Harga Saham Pulau Subur (PTPS) Naik 1% di Perdagangan Perdana
Saham Pulau Subur listing hari ini (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Harga saham PT Pulau Subur Tbk mengalami kenaikan pada perdagangan perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (9/10/2023). Saham Pulau Subur resmi listing dengan kode PTPS.

Harga saham perseroan dibuka naik 1,01% ke level Rp200 per saham, dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp198 per saham. Hingga pukul 09.07 WIB, harga saham PTPS berada di posisi Rp254 per saham atau naik 28,28%. Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 52,99 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp11,73 miliar dan ditransaksikan sebanyak 9.616 kali.

“Ini merupakan prestasi tersendiri bagi kami, mengingat belum banyak perusahaan dari Palembang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ini juga merupakan langkah awal untuk lebih profesional ke depan,” kata Direktur Utama PTPS, Felix Safei di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Senin (9/10/2023).

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perseroan menawarkan sebanyak 450 juta saham atau 20,76% dari total modal ditempatkan dan disetor. Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan 225 juta Waran Seri I atau 13,10% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
