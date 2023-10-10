Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Sore Ini Melemah ke Rp15.738/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |16:27 WIB
Rupiah Sore Ini Melemah ke Rp15.738/USD
Rupiah melemah hari ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) kembali ditutup melemah pada perdagangan Selasa (10/10/2023), turun 46 poin ke level Rp15.738 dari penutupan sebelumnya di Rp15.692.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS menguat didukung oleh status safe-haven seiring berlanjutnya kekerasan di Timur Tengah, namun kenaikannya terbatas setelah komentar dovish dari beberapa pejabat Fed.

 BACA JUGA:

"Namun, kenaikan dolar terbatas setelah beberapa pejabat Fed mengindikasikan bahwa aksi jual obligasi baru-baru ini mungkin mengurangi kebutuhan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut," tulis Ibrahim dalam risetnya, Selasa (10/10/2023).

Adapun Militer Israel pada Selasa pagi mengumumkan bahwa lebih dari 200 sasaran diserang semalam di Gaza ketika negara itu menanggapi serangan akhir pekan yang dilakukan oleh kelompok Palestina Hamas.

 BACA JUGA:

Para pelaku pasar bersiap menghadapi konflik berkepanjangan, yang telah menewaskan lebih dari 1.500 orang, dan Israel kemungkinan akan melancarkan serangan darat pertamanya di Gaza sejak tahun 2014.

Halaman:
1 2
