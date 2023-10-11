Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Satgas Pangan Sidak Pasar, Harga Beras Naik Seribu

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |10:23 WIB
Satgas Pangan Sidak Pasar, Harga Beras Naik Seribu
Harga beras Naik (Foto: MPI)
MALANG - Harga beras di pasar tradisional Kabupaten Malang mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras ini tercatat rata-rata sebesar Rp1.000 menjadi Rp12.000 per kilogram.

Alhasil kenaikan harga membuat pengawasan ketersediaan beras ditingkatkan, dengan melibatkan tim satuan tugas (Satgas) Pangan gabungan di Kabupaten Malang.

"Dari temuan kami di Pasar Kepanjen dan beberapa pasar lainnya, kenaikan harga hanya sebesar seribu rupiah. Jadi, yang sebelumnya dijual seharga Rp 11.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp 12.000," kata Kasatreskrim Polres Malang AKP Wahyu Rizki Saputro, saat dikonfirmasi pada Rabu pagi (11/10/2023).

Namun Rizki memastikan bila ketersediaan stok beras di Pasar Kepanjen, yang diambil sampel masih mencukupi dan tidak ada indikasi penimbunan, bahkan cenderung berlimpah. Selain di pasar tradisional, pihaknya juga melakukan pengecekan di gudang beras Bulog yang ada di Kabupaten Malang.

"Ketersediaan beras masih cukup berlimpah di Kabupaten Malang. Kami juga melakukan pengecekan di gudang Bulog," ujar mantan Kasatreskrim Polres Gresik ini.

Halaman:
1 2
