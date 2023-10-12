Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Dunia Kerja Lebih Penting Gelar atau Skill? Cek Penjelasan Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:40 WIB
Dunia Kerja Lebih Penting Gelar atau Skill? Cek Penjelasan Ini
Penjelasan soal skill dan gelar dalam dunia kerja. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Banyaknya peluang kerja saat ini turut meningkatkan persaingan di antara pencari kerja, utamanya para lulusan baru atau fresh graduate.

Biasanya pencari kerja menjagokan dua hal yakni gelar akademik dan skill.

Sebenarnya apa yang harus diprioritaskan bagi seorang pencari kerja, gelar akademik atau skill?

HR & Psychology Consultant, Peter Samuel Oloi mengatakan bahwa keduanya sama penting dalam hal mencari pekerjaan. Gelar akademik, kata Peter, membantu untuk membentuk pola pikir.

“Karena pada saat kuliah itu yang dikembangkan adalah bagaimana kita berpikir. Melihat sebuah masalah dan kira-kira solusinya apa,” kata Peter dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Kamis (12/10/2023).

Meski demikian, Peter menuturkan bahwa memiliki kemampuan atau skill tertentu akan menjadi nilai tambah seorang pencari kerja. Menurut dia, kemampuan yang dimiliki akan menggambarkan kompetensi seseorang.

“Biasanya dalam sebuah pekerjaan otomatis sudah tahu tugas-tugasnya harusnya apa, dan kira-kira butuh apa nih kompetensinya supaya tugasnya itu bisa terselesaikan dengan baik,” ujar Peter.

Halaman:
1 2
