Wawancara Khusus Irwan Hidayat: Bos Sido Muncul Bakal Bangun Lapangan Tenis Terbesar di RI

JAKARTA - Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Irwan Hidayat berencana membangun lapangan tenis terbesar berskala internasional di Indonesia. Lapangan tersebut akan dibuat untuk mendukung prestasi tenis Indonesia.

Irwan menyatakan segera membangun sport center dengan stadion lapangan tenis, dan akademi tenis berkala nasional di Semarang.

Lapangan tenis ini dibangun karena Irwan juga menggemari olahraga tersebut. Oleh karena itu, lapangan tersebut akan dibangun di lahan miliknya.

“Karena saya punya tanah di Klipang, Semarang dan saya suka bermain tenis dan tidak suka olahraga yang lainnya,” ujarnya dalam Chief Talk Okezone.com, Sabtu (14/10/2023).

Irwan berharap ke depannya bisa menghasilkan juara, karena saat ini Indonesia belum pernah mencetak adanya juara dari olahraga tenis.

“Indonesia ini kan penduduknya 270 juta, masa sih nggak ada satu orang saja yang bisa jadi juara tenis. Kalau ada fasilitasnya, menurut logika saya pasti nanti ada yang menjadi juara,” ujarnya.