Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Wawancara Khusus Irwan Hidayat: Bos Sido Muncul Bakal Bangun Lapangan Tenis Terbesar di RI

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |19:33 WIB
Wawancara Khusus Irwan Hidayat: Bos Sido Muncul Bakal Bangun Lapangan Tenis Terbesar di RI
A
A
A

JAKARTA - Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Irwan Hidayat berencana membangun lapangan tenis terbesar berskala internasional di Indonesia. Lapangan tersebut akan dibuat untuk mendukung prestasi tenis Indonesia.

Irwan menyatakan segera membangun sport center dengan stadion lapangan tenis, dan akademi tenis berkala nasional di Semarang.

Lapangan tenis ini dibangun karena Irwan juga menggemari olahraga tersebut. Oleh karena itu, lapangan tersebut akan dibangun di lahan miliknya.

“Karena saya punya tanah di Klipang, Semarang dan saya suka bermain tenis dan tidak suka olahraga yang lainnya,” ujarnya dalam Chief Talk Okezone.com, Sabtu (14/10/2023).

Irwan berharap ke depannya bisa menghasilkan juara, karena saat ini Indonesia belum pernah mencetak adanya juara dari olahraga tenis.

“Indonesia ini kan penduduknya 270 juta, masa sih nggak ada satu orang saja yang bisa jadi juara tenis. Kalau ada fasilitasnya, menurut logika saya pasti nanti ada yang menjadi juara,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement