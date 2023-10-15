Tol Semarang-Batang Dijual, Siapa yang Mau Beli?

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian menyatakan rencana PT Jasa Marga (Persero) Tbk divestasi ruas tol Semarang - Batang.

"Kemarin itu Semarang - Batang yang dalam waktu dekat (divestasi Jasa Marga), atau yang (jalur) Pantura lah," ujar Hedy saat ditemui di Indoor Multifunction Stadium Senayan, Minggu (15/10/2023).

Hedy mengaku terkait nilainya saat ini dirinya juga masih belum mengetahui. Tapi sudah ada komunikasi dengan Jasa Marga terkait rencana divestasi ruas tol tersebut. "Nilainya tanya Jasa Marga, itu kan corporate action. imItu kan nanti masih ada beberapa proses," tambahnya.

Namun dirinya memastikan Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR akan terus mendukung langkah korporasi untuk terus melakukan ekspansi bisnisnya terutama di sektor jalan tol. Termasuk dalam strategi meningkatkan cashflow perseroan untuk melakukan pengembangan usaha lainnya.

"Kalau dari Pemeirntah sih gini, kita harapkan itu (divestasi) dapat membantu kemampuan Jasa Marga untuk melakukanj ekspansi di ruas-ruas jalan tol baru, kan gitu kalau dari segi kita di Pemerintah. Kalau masalah bisnisnya kan itu urusan Jasa Marga," pungkasnya.