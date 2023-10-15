Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Wajib Klakson saat Lewat Terowongan dan Jembatan? Ini Faktanya

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |22:01 WIB
Wajib Klakson saat Lewat Terowongan dan Jembatan? Ini Faktanya
Jalan Terowongan (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Ada banyak sekali mitos yang telah beredar di Indonesia. Salah satunya ialah membunyikan klakson ketika sedang melewati jalan yang dianggap angker oleh sebagian Masyarakat yakni terowongan dan jembatan.

Percaya atau tidak, Masyarakat Indonesia kerap kali mengaitkan hal-hal berbau mitos atau alam gaib meskipun telah hidup di zaman yang serba modern.

Menurut mitos yang sering didengar, konon katanya terowongan dan jembatan dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Oleh karena itu, wajib membunyikan klakson saat melintasi jalan tersebut, sebagai tanda permisi dari pengendaranya.

Mitos ini kian beredar dan dipercaya oleh sejumlah Masyarakat yang sedang melewati terowongan dan jembatan hingga wajib membunyikan klakson sebagai bentuk permohonan izin kepada penghuni di tempat tersebut. Hal ini, bahkan menjadi hal yang lazim dilakukan sebagian pengendara yang mempercayai mitos legend ini.

Mereka percaya jika menghormati keberadaan makhluk gaib dapat menghindarkan kita dari mara bahaya. Akan tetapi, sebaiknya kita tidak boleh mempercayai hal-hal tabu sehingga membuat kita tidak berpikir secara rasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/470/3098189/rehabilitasi-bendungan-babulu-tingkatkan-suplai-air-ke-sawah-milik-petani-VCUohnyFa4.jpg
Rehabilitasi Bendungan Babulu Tingkatkan Suplai Air ke Sawah Milik Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/470/3096988/kementerian-pu-pastikan-pembangunan-dan-renovasi-stadion-berstandar-tinggi-178IP6Vi4k.jpg
Kementerian PU Pastikan Pembangunan dan Renovasi Stadion Berstandar Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/470/3087147/terbatas-anggaran-cuma-rp4-6-triliun-bangun-infrastruktur-baru-BEoucqVeM6.jpg
Terbatas, Anggaran Cuma Rp4,6 Triliun Bangun Infrastruktur Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/470/3082913/menko-ahy-tekankan-pentingnya-teknologi-dalam-sektor-konstruksi-CcXhyg43lO.jpg
Menko AHY Tekankan Pentingnya Teknologi dalam Sektor Konstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/470/3082903/menko-ahy-ungkap-pentingnya-konstruksi-bagi-pertumbuhan-ekonomi-ri-Gz65akI3ky.jpg
Menko AHY Ungkap Pentingnya Konstruksi Bagi Pertumbuhan Ekonomi RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement