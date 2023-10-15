Wajib Klakson saat Lewat Terowongan dan Jembatan? Ini Faktanya

JAKARTA – Ada banyak sekali mitos yang telah beredar di Indonesia. Salah satunya ialah membunyikan klakson ketika sedang melewati jalan yang dianggap angker oleh sebagian Masyarakat yakni terowongan dan jembatan.

Percaya atau tidak, Masyarakat Indonesia kerap kali mengaitkan hal-hal berbau mitos atau alam gaib meskipun telah hidup di zaman yang serba modern.

Menurut mitos yang sering didengar, konon katanya terowongan dan jembatan dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Oleh karena itu, wajib membunyikan klakson saat melintasi jalan tersebut, sebagai tanda permisi dari pengendaranya.

Mitos ini kian beredar dan dipercaya oleh sejumlah Masyarakat yang sedang melewati terowongan dan jembatan hingga wajib membunyikan klakson sebagai bentuk permohonan izin kepada penghuni di tempat tersebut. Hal ini, bahkan menjadi hal yang lazim dilakukan sebagian pengendara yang mempercayai mitos legend ini.

Mereka percaya jika menghormati keberadaan makhluk gaib dapat menghindarkan kita dari mara bahaya. Akan tetapi, sebaiknya kita tidak boleh mempercayai hal-hal tabu sehingga membuat kita tidak berpikir secara rasional.