Jangan Lupa! Ikuti Tryout CPNS 2023 Gratis Hanya di Okezone, Berisi Soal Lengkap

, Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |07:37 WIB

Ikuti Tryout CPNS dan PPPK Gratis di Okezone.com (Foto: Okezone.com/Antara)

JAKARTA - Seleksi CPNS dan PPPK 2023 memasuki tahap pengumuman seleksi administrasi para peserta yang sebelumnya sudah mendaftar. Setelah itu para peserta akan memasuki Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Dalam membantu persiapan para peserta, Okezone.com menggelar Tryout CPNS 2023 gratis. Bagi masyarakat yang ingin mengikutinya dapat membuka link https://cpns.okezone.com/ melalui handphone atau laptop.

BACA JUGA: Buruan Cek Hasil Seleksi Administrasi CPNS dan PPPK 2023

Adapun dalam tryout CPNS 2023 di Okezone berisi bocoran soal-soal yang akan membantu calon pelamar dalam mengikuti seleksi CPNS 2023.

Berikut ini cara daftar tryout CPNS 2023 di Okezone:

1. Buka link https://cpns.okezone.com/

2. Klik 'Masuk/Login' di atas kanan sebelah layar handphone

3. Jika anda memiliki akun Gmail atau Facebook bisa langsung memasukkan ID Anda

4. Nantinya akan terhubung secara otomatis dari handphone

BACA JUGA: Link Tryout CPNS 2023 Gratis Hanya di Okezone

5. Setelah itu Anda akan dinyatakan berhasil masuk/login dan bisa mengikuti tes.

Cara masuk jika tak punya akun Gmail:

1. Buka https://cpns.okezone.com/

2. Klik Register pilihan menu handphone Anda

3. Masukkan nama lengkap

4. Masukkan nomor telepon

BACA JUGA: Peserta Seleksi CPNS dan PPPK 2023 Harap Perhatikan 2 Hal Ini

5. Masukkan email aktif

6. Anda akan mendapatkan konfirmasi via nomor telepon atau email

7. Akun email dan nomor telepon Anda akan membantu masuk