JAKARTA - MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak pada support 6.839, 6.823 dan resistance 6.992, 7.046.
Di mana sebelumnya, IHSG ditutup terkoreksi 0,4% ke 6,896 disertai dengan meningkatnya volume penjualan, pergerakannya pun sudah berada di bawah MA60.
MNC Sekuritas mengatakan, cermati area support berikutnya yang berada di 6.839, apabila IHSG break area tersebut maka IHSG terkonfirmasi sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (ii).
"Hal tersebut akan membawa IHSG ke rentang area 6.747-6.820 sebagai target koreksi berikutnya," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (17/10/2023).
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ADRO - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 2,730-2,770
Target Price: 2,850, 3,030
Stoploss: below 2,690
ANTM - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1,770-1,795
Target Price: 1,890, 1,985
Stoploss: below 1,750