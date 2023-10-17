IHSG Diprediksi Tinggalkan Level 6.900, Simak Analisanya

JAKARTA - MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak pada support 6.839, 6.823 dan resistance 6.992, 7.046.

Di mana sebelumnya, IHSG ditutup terkoreksi 0,4% ke 6,896 disertai dengan meningkatnya volume penjualan, pergerakannya pun sudah berada di bawah MA60.

MNC Sekuritas mengatakan, cermati area support berikutnya yang berada di 6.839, apabila IHSG break area tersebut maka IHSG terkonfirmasi sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (ii).

"Hal tersebut akan membawa IHSG ke rentang area 6.747-6.820 sebagai target koreksi berikutnya," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (17/10/2023).

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADRO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2,730-2,770

Target Price: 2,850, 3,030

Stoploss: below 2,690

ANTM - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,770-1,795

Target Price: 1,890, 1,985

Stoploss: below 1,750