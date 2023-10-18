Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Terungkap, Masyarakat Kehilangan Rp15 Triliun dari Transaksi Mata Uang Asing

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:30 WIB
Terungkap, Masyarakat Kehilangan Rp15 Triliun dari Transaksi Mata Uang Asing
JAKARTA - Masyarakat Indonesia kehilangan sekitar Rp15,09 triliun untuk biaya penukaran mata uang asing (valas) selama 2022.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp6,83 triliun merupakan biaya yang disembunyikan dalam bentuk markup nilai tukar, pembayaran, dan pembelian menggunakan kartu kredit dan sisanya sekitar Rp8,26 triliun merupakan biaya transaksi.

Hal ini diungkapkan dalam laporan Wise yang merupakan perusahaan teknologi global.

Country Manager Wise Indonesia Elian Ciptono mengatakan sebenarnya sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahui dua biaya utama untuk transfer internasional, yaitu biaya transaksi di muka (upfront fee) dan biaya nilai tukar (exchange rate fee).

Namun demikian, menurutnya, masih banyak yang belum mengetahui biaya remitansi sebenarnya, yang mana saat ini biaya pengiriman uang antarnegara rata-rata mencapai 6,3%

Artinya, bahwa transfer uang senilai 1.000 dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp15 juta ke Indonesia masih dikenakan biaya senilai 63 dolar AS atau sekitar Rp1 juta.

"Provider cenderung untuk tidak menggunakan kurs tengah dan tidak mengungkapkan markup yang ditambahkan pada nilai tukar. Akibatnya, konsumen tidak sadar kalau mereka dikenakan biaya tambahan," ujar Elian di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Elian menyebut pihaknya melihat penurunan yang signifikan pada biaya layanan mata uang asing dalam tahun-tahun terakhir di Indonesia, dari sebelumnya Rp21,47 triliun pada 2018 menjadi Rp15,09 triliun pada 2022.

"Kami melihat ini sebagai evolusi dan tren di seluruh industri menuju transparansi yang lebih baik yang menguntungkan semua pihak," ujar Elian.

