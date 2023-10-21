Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apa yang Terjadi jika Kita Tidak Membayar Shopee Pinjam?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |22:01 WIB
Apa yang Terjadi jika Kita Tidak Membayar Shopee Pinjam?
Apa yang terjadi jika kita tidak membayar Shopee Pinjam (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apa yang terjadi jika kita tidak membayar Shopee pinjam? Beberapa orang mungkin bertanya-tanya tentang hal tersebut.

Shopee pinjam atau SPinjam merupakan produk pinjaman tunai dari shopee yang ditawarkan untuk seluruh pengguna dengan fitur pengajuan yang mudah dan aman.

Berbeda dengan Shopee Pay Later yang merupakan pinjaman untuk membeli barang tertentu, Shopee Pinjam seperti pinjaman online atau ke bank hanya dalam hal ini pengguna meminjamnya pada Shopee.

Adapun Shopee Pinjam ini menawarkan beberapa jenis tenor cicilan mulai dari setoran dua kali, tiga kali, enam kali, hingga enam kali. Suku bunga yang ditawarkan juga termasuk rendah, yakni hanya di angka 1,95% per bulan.

Saat menggunakan layanan Shopee Pinjam, setiap pengguna akan memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 1, tanggal 5, tanggal 11, atau tanggal 25 tergantung yang didapat.

Setiap terjadi keterlambatan dalam membayar cicilan Shopee Pinjam, setiap pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% setiap bulan dari total tagihan dan tagihan Shopee Pinjam nantikan akan terakumulasi secara otomatis dengan tagihan bulan berikutnya.

Lantas bagaimana jika pengguna tidak membayar cicilan Shopee Pinjam? sama seperti pinjaman online pada umumnya, terdapat beberapa hal yang mungkin terjadi jika pengguna tidak membayar cicilan.

Melansir berbagai sumber, Sabtu (21/10/2023) berikut adalah hal-hal yang terjadi jika kita tidak membayar tagihan Shopee pinjam.

- Masuk collection gagal bayar

Saat pengguna tidak melakukan pembayaran Shopee Pinjam, maka pengguna akan dimasukkan ke dalam daftar collection gagal bayar. Setelah masuk ke dalam daftar ini, perusahaan akan mulai untuk melakukan proses penagihan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement