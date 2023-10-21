Apa yang Terjadi jika Kita Tidak Membayar Shopee Pinjam?

Apa yang terjadi jika kita tidak membayar Shopee Pinjam (Foto: Freepik)

JAKARTA - Apa yang terjadi jika kita tidak membayar Shopee pinjam? Beberapa orang mungkin bertanya-tanya tentang hal tersebut.

Shopee pinjam atau SPinjam merupakan produk pinjaman tunai dari shopee yang ditawarkan untuk seluruh pengguna dengan fitur pengajuan yang mudah dan aman.

Berbeda dengan Shopee Pay Later yang merupakan pinjaman untuk membeli barang tertentu, Shopee Pinjam seperti pinjaman online atau ke bank hanya dalam hal ini pengguna meminjamnya pada Shopee.

Adapun Shopee Pinjam ini menawarkan beberapa jenis tenor cicilan mulai dari setoran dua kali, tiga kali, enam kali, hingga enam kali. Suku bunga yang ditawarkan juga termasuk rendah, yakni hanya di angka 1,95% per bulan.

Saat menggunakan layanan Shopee Pinjam, setiap pengguna akan memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 1, tanggal 5, tanggal 11, atau tanggal 25 tergantung yang didapat.

Setiap terjadi keterlambatan dalam membayar cicilan Shopee Pinjam, setiap pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% setiap bulan dari total tagihan dan tagihan Shopee Pinjam nantikan akan terakumulasi secara otomatis dengan tagihan bulan berikutnya.

Lantas bagaimana jika pengguna tidak membayar cicilan Shopee Pinjam? sama seperti pinjaman online pada umumnya, terdapat beberapa hal yang mungkin terjadi jika pengguna tidak membayar cicilan.

Melansir berbagai sumber, Sabtu (21/10/2023) berikut adalah hal-hal yang terjadi jika kita tidak membayar tagihan Shopee pinjam.

- Masuk collection gagal bayar

Saat pengguna tidak melakukan pembayaran Shopee Pinjam, maka pengguna akan dimasukkan ke dalam daftar collection gagal bayar. Setelah masuk ke dalam daftar ini, perusahaan akan mulai untuk melakukan proses penagihan.