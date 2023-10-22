Simak Visi Misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk Ekonomi RI Sejahtera

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki visi misi mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi yang bahagia dan sejahtera demi Indonesia dapat lebih maju.

Diketahui, Ganjar Pranowo dan pasangannya Mahfud MD, telah resmi mendaftar sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) untuk pemilihan presiden (Pilpres) Indonesia 2024 mendatang.

Lalu, mereka pun telah menyerahkan beberapa berkas termasuk visi misi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Kamis 19 Oktober 2023.

Melansir dari dokumen berisi visi misi pada Minggu (22/10/2023) berikut ini beberapa misi yang telah dirancang terkait pembangunan ekonomi Indonesia yang bahagia dan sejahtera:

1. Rumah Kita — 10 Juta Hunian

Pembangunan hunian baru atau renovasi seperti rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh, dan anak muda dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah.

2. Buruh Sejahtera

Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja melalui kesempatan kerja yang produktif, pekerjaan yang layak, serta perlindungan ketenagakerjaan.